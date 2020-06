Roma, Petrachi rischia il licenziamento per giusta causa

Il futuro di Petrachi rischia di non essere tinto di giallorosso. Pallotta, dopo l’ultima lite, starebbe pensando al licenziamento per giusta causa del ds

Dall’aria di crisi si è passati ad una frattura irreparabile tra Petrachi, ex ds del Torino, e la Roma. Il matrimonio felice si è trasformato di un incubo costellato di litigi e contrasti e Pallotta sembrerebbe essere arrivato al limite. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe riconducibile ai mancati complimenti all’operato del ds. Il patron giallorosso avrebbe infatti elogiato Paulo Fonseca, citando anche Fienga e Zubiria, componenti della dirigenza. Niente Petrachi però, che avrebbe quindi dato vita ad una lite furibonda.

Roma, tante le questioni che hanno visto Petrachi protagonista

Pallotta non ha preso bene però l’atteggiamento dell’ex ds granata. L’idea del licenziamento per giusta causa, sarebbe balenata nella mente del presidente della Roma che da tempo sembra intollerante nei confronti di Petrachi che in appena un anno nella Capitale ha collezionato una serie incredibile di scivoloni e gaffe: dall’indagine Federale nata dopo le sue dichiarazioni di aver sentito l’Inter per Dzeko quando era ancora al Torino, ai commenti sgradevoli verso l’ambiente, i giocatori giallorossi e il suo predecessore Monchi, per concludere con le dichiarazioni considerate “maschiliste”, gli attacchi ai giornalisti ma anche le intrusioni non autorizzate nello spogliatoio che hanno fatto irritare Fonseca.

La Roma pensa già al sostituto

Intanto la Roma non perde tempo e avrebbe già dato il via alla caccia al sostituto. In pole position c’è Morgan De Sanctis, che ha dimostrato il proprio valore operando nel Settore giovanile. E’ ora pronto al salto di qualità, che potrebbe arrivare in caso di addio da parte di Petrarchi, convocato a Trigoria per chiarire, dati i 2 anni di contratto che lo legano al club capitolino.