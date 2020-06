Nel 2017, mentre si trovava a cena in un ristorante, Armando Izzo sarebbe stato raggiunto e minacciato da un gruppo di ultras del Genoa

Prima sarebbe stato accerchiato da un gruppo di ultras del Genoa all’interno di un ristorante dove si trovava a cena poi, dopo essere uscito dal locale, sarebbe stato minacciato: è quanto sarebbe accaduto ad Armando Izzo la sera del 27 marzo 2017, quando era ancora in forza alla squadra rossoblù. Il fatto, come riporta Il Secolo XIX, è emerso nell’inchiesta aperta dalla Procura di Genova che a inizio giugno ha portato all’arresto di otto capi ultrà rossoblù con accuse di associazione a delinquere, estorsione e violenza privata.

Izzo minacciato: l’intercettazione di Preziosi

Delle minacce ricevute a Izzo, a cui sarebbe stato intimato di pensare meno al tempo libero (messaggio che avrebbe dovuto riferire anche ai propri compagni di squadra), ne sarebbe immediatamente venuto a conoscenza anche Enrico Preziosi. Come emerge da un’intercettazione, il presidente del Genoa il giorno successivo avrebbe telefonato a uno dei capì ultrà: “Non accetto che qualcuno tocchi un mio dipendente o la mia squadra – disse Preziosi – Izzo era in un ristorante e gli hanno rotto i co****ni in 15 di cui 10 ultrà. Io adesso metto tutte le cose in piazza perché ho le prove di tutto, perché mi sono rotto i co****ni”. Pochi mesi dopo lo stesso Preziosi, interrogato dai pm, avrebbe però negato di essere a conoscenza delle minacce ricevute da Izzo.

Armando Izzo