Cerci, è braccio di ferro con la Salernitana: chiesti 2milioni di euro a Lotito

L’ex attaccante del Torino Alessio Cerci chiede un risarcimento di 2milioni di euro a Lotito per la rottura del contratto con la Salernitana

Non molla Alessio Cerci: la rottura del contratto con la Salernitana non è proprio andata giù all’ex attaccante del Torino che, dopo aver accettato di accasarsi all’Arezzo in Serie C, ha deciso di non far passare in sordina la questione e procedere per vie legali. E non solo: ha deciso di chiedere, o meglio di pretendere da Lotito il pagamento di un’indennità che dovrebbe ammontare addirittura a 2 milioni di euro. Questo, almeno, è quanto ha riportato proprio nelle ultime ore il Corriere dello Sport che racconta appunto dell’intenzione del giocatore di avere un risarcimento dei danni. Ma per cosa?

L’attaccante rivendica i due anni di contratto

Stando a quanto riportato dal Corriere, l’attaccante attualmente in forza all’Arezzo starebbe chiedendo al club di Lotito il rispetto del contratto stipulato. E, più in dettaglio, il pagamento di entrambi gli anni stipulati dall’accordo. Due anni che, tuttavia, sarebbero stati garantiti solo a fronte di un ben determinato rendimento e di condizioni che, al contrario, non si sarebbero verificate.

Ed è proprio su questo che Lotito e la Salernitana puntano: le 10 presenze stagionali alla corte di Ventura e lo 0 che campeggia nella casellina dei gol segnati non sono certo considerati un rendimento sufficiente per avvallare le richieste del giocatore. E la rottura del contratto da parte della società sarebbe quindi ritenuta più che lecita. Opinione sui cui, ovviamente, Cerci non è assolutamente d’accordo tanto da procedere, come già anticipato, per vie legali. E a decidere, in particolare, sarà il Collegio Arbitrale previsto per il prossimo venerdì 13 novembre.