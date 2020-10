Cerci riparte dalla C: ha firmato con l’Arezzo

Svincolato dopo la stagione con la Salernitana in Serie B, Alessio Cerci ha firmato un contratto triennale con i toscani dell’Arezzo in Lega Pro

Ci saranno l’Arezzo e la Serie C nell’immediato futuro di Alessio Cerci. L’ex attaccante del Torino, infatti, ha firmato un contratto triennale con i toscani che lo porterà a ripartire dalla Lega Pro. Gli Amaranto lo hanno ingaggiato dopo che il giocatore si era svincolato dalla Salernitata con cui, alla corte del tecnico Giampiero Ventura che lo aveva allenato e fatto esplodere ai proprio ai tempi del Toro in coppia con Ciro Immobile, aveva affrontato l’ultimo campionato di Serie B. Un nuovo inizio, dunque, per Alessio Cerci, anche se decisamente lontano dalle aspettative che si erano affollate attorno all’attaccante dopo la parentesi granata.

Dal Toro all’Atletico Madrid fino alla Serie C

Sì perchè l’addio tutt’altro che privo di polemiche al Torino per andare nel “calcio che conta” aveva lasciato immaginare un destino decisamente differente per Cerci. Invece, all’Atletico Madrid non riesce mai ad imporsi veramente scomparendo pian piano dalla Liga e tornando in Italia.

Da quel momento, la sua carriera ha iniziato una lunga parabola discendente che non si è più arrestata e lo ha portato fino alla Lega Pro. Dalla Liga, l’ex “gemello del gol granata” è approdato prima al Genoa e poi al Verona. Successivamente ha di nuovo lasciato l’Italia per una parentesi in Turchia, all’Ankaragücü, dalla quale ha poi fatto ritorno arrivando alla Salernitana dove ha ritrovato, come anticipato poc’anzi, Giampiero Ventura.