Nkoulou, per il rinnovo non si può più aspettare: Torino al lavoro - Toro.it

In scadenza nel 2021, Nicolas Nkoulou deve rinnovare il suo contratto con il Torino: Vagnati e Cairo propongono un prolungamento fino al 2023

Ripartire da Nicolas Nkoulou era auspicabile ma non scontato. E di questo va dato atto alla dirigenza del Torino, capace di lavorare sin dallo strappo di un anno fa per ricucire e ricominciare assieme, senza rancori. Il centrale camerunense sarà il pilastro della difesa a quattro di Giampaolo, che su di lui ha puntato indiscutibilmente fin dal giorno uno di lavoro al Filadelfia. Ha il compito di guidare una linea che il tecnico vuole reattiva e intraprendente. Ma la legittimazione del suo ruolo egemonico dovrà necessariamente passare per il rinnovo di contratto. Perché perdere l’appiglio di un pezzo da novanta sarebbe deleterio per un gruppo ancora sfibrato dall’ultima stagione.

Nkoulou va in scadenza nel 2021: urge il rinnovo

L’accordo attuale andrà in scadenza nel giugno 2021. Ciò vuol dire che, qualora malauguratamente non si dovesse giungere a un accordo, l’ex Lione potrebbe liberarsi a zero alla fine di questa stagione. Non è interesse di nessuna delle parti, lasciarsi così. Per questo Cairo e Vagnati sono da settimane al lavoro per giungere a un’intesa con il calciatore e il suo agente, Maxime Nana. Con il quale, va ribadito, il rapporto è oggi cordiale.

La stretta di mano non è utopia, anzi. E potrebbe concretizzarsi davanti a un prolungamento fino al 2023. Ci sono da affinare i dettagli – su tutti quelli dello stipendio -, ma la base per arrivare alla fumata bianca c’è e promette bene.

La stima di Vagnati e l’esempio di… Rincon

Siamo più avanti, insomma, rispetto al punto sottolineato da Vagnati lo scorso 28 agosto, quando a proposito del difensore affermava: “E’ un giocatore veramente importante, ha leadership: mi auguro possa rimanere a lungo. Voglio che i ragazzi capiscano cosa sta cambiando nel Torino: si stanno migliorando le strutture, la squadra, si sta facendo un progetto con un allenatore di un certo tipo. Quando avremo capito l’indirizzo allora parleremo anche di contratti”.

Del contratto di Nkoulou si sta parlando eccome, ora. Rincon ha rinnovato ufficialmente sei giorni fa. Per il 33 ci sarà da lavorare, ma la strada è quella giusta. Blindarlo, adesso, è un obiettivo non più procrastinabile.