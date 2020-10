Schone, l'agente furioso con il Genoa. E il Torino può provarci a gennaio - Toro.it

Calciomercato Torino / Lasse Schone è stato escluso dalla lista per la Serie A del Genoa: è fuori dai piani del club. E l’agente non l’ha presa bene…

Lasse Schone è un epurato. Il Genoa non lo ha inserito nella lista dei 25 per il campionato di Serie A, nonostante poco più di un anno fa il semifinalista di Champions con l’Ajax fosse stato accolto da una folla festante all’aeroporto di Genova. Non sono bastati i 3 gol e 3 assist in 35 presenze. Il ds Faggiano ha deciso che il danese non fa più parte del progetto tecnico. E l’agente del calciatore, Revien Kanhai, si è scagliato con fermezza contro questa decisione: “È stato uno scandalo che la sua assenza in lista non ci sia stata comunicata prima della fine del mercato. Avremmo risolto il contratto e scelto un’altra squadra, le possibilità erano tante”. A gennaio, verosimilmente, partirà. Ha 34 anni ma un’esperienza da vendere. E soprattutto è un regista, proprio il ruolo che al Torino è coperto dall’adattato Rincon. I granata potrebbero farci un pensierino, nei prossimi mesi.

Occasione per il Torino? Le parole dell’agente

Kanhai ha spiegato: “L’allenatore vede Lasse titolare, ma il nuovo direttore sportivo non la pensa così. Ha acquistato calciatori nella sua posizione spiegandogli che difficilmente avrebbe trovato spazio. Probabilmente ha altri interessi e la forte influenza di Schone nella squadra gli fa paura, è evidente. E di sicuro non sarà questo l’ultimo capitolo della vicenda”.

Di certo potrebbe esserlo dal punto di vista sportivo: difficilmente, Schone potrà ricucire con il Genoa. La prossima sessione di mercato non è lontana. A gennaio si apriranno nuove opportunità. Compresa quella che porta al Toro. Vari fattori incideranno, ma qualora i granata arrivassero tra tre mesi con la necessità di investire nel ruolo, quello dell’ex Ajax potrebbe essere un profilo gradito.