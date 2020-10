L'agente di Torreira: "Lucas voleva l'Atletico Madrid. Ramirez? Ha rifiutato lui il Toro" - Toro.it

Pablo Betancourt, il procuratore di Lucas Torreira e Gaston Ramirez, ha parlato delle trattative che hanno riguardato i due calciatori uruguaiani

Lucas Torreira e Gaston Ramirez sono due dei giocatori che il Torino ha seguito con maggiore insistenza nella sessione di mercato appena concluso: il primo si è però trasferito all’Atletico Madrid, il secondo è invece rimasto alla Sampdoria. In un’intervista rilasciata a Radio Sport 890, il procuratore dei due giocatori uruguaiani, Pablo Betancourt, ha parlato delle trattative che hanno riguardato i suoi due assistiti. “Ramirez ha una grande stima di Ranieri, per questo ha rifiutato tutte le offerte ricevute, da quella del Torino fino a quelle di Atalanta, Lazio e Verona. Finirà la stagione con la Sampdoria, poi andrà a giocare in un altro campionato” ha spiegato parlando del trequartista.

L’agente di Torreira: “E’ andato all’Atletico in prestito secco”

Per quanto riguarda Torreira, invece, Betancourt ha raccontato come il calciatore abbia voluto fortemente indossare la maglia dell’Atletico Madrid: “Avevamo accordi con altri club in Italia, tra cui anche Roma, Lazio e Fiorentina, ma Lucas ha detto che il suo obiettivo era l’Atletico Madrid e ha chiuso ad altre possibilità. Per fortuna alla fine la trattativa è andata buon fine, ma è stata un’operazione molto complicata. E’ andato a Madrid in prestito secco, senza opzione per il riscatto”.