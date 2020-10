Vagnati e le gerarchie sugli stipendi: perché il Toro ha detto 'no' a Ramirez - Toro.it

Calciomercato Torino / Avrebbe voluto guadagnare più di Belotti, ma i granata hanno rifiutato. La vicenda Ramirez e gli equilibri di Vagnati

Gaston Ramirez ha chiesto al Torino di guadagnare più di Andrea Belotti, ha (lievemente) abbassato le pretese e poi si è impuntato, lasciando a Vagnati una sola possibile scelta: stralciare l’accordo già concordato con la Sampdoria e virare su Gojak, poi messo sotto contratto a un soffio dal gong. L’affare saltato nell’ultimo giorno di calciomercato non è solo una parabola sui rischi di ridursi alla mattinata del 5 ottobre per scendere a patti con l’avidità di calciatori e procuratori (esercizio di moralità spicciola). Ma ci racconta qualcosa sull’importanza degli stipendi nell’equilibrio di uno spogliatoio.

Le cifre che pretendeva l’uruguaiano per il contratto

Lo stesso direttore dell’area tecnica – che tra le sue competenze ha la gestione di tutto il comparto sportivo del Torino – ha spiegato le motivazioni del ‘no’ a Ramirez poco dopo le fatidiche 20: “C’erano condizioni che non erano fattibili. Ci vuole coerenza nei contratti. Abbiamo giocatori importanti e per il salario ci vogliono delle gerarchie, sennò si rovina il gruppo”.

Così il club granata era disposto ad arrivare a 2 milioni per accontentare Ramirez, ma non a offrirgli i 2,5 milioni della prima richiesta, né i 2,2 sui quali si è infine interrotto il colloquio. Perché Belotti, capitano e simbolo, non può essere avvicinato negli emolumenti da un calciatore appena arrivato in rosa. E già superare gli altri senatori come Sirigu e Nkoulou (al di sotto dei 2 milioni netti) sarebbe stato uno sforzo azzardato.

Una scelta strategica di gestione del gruppo. Discutibile per i tempi con i quali è stata presa – si poteva troncare prima? -, ma forse non nella sostanza.