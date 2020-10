Mercato chiuso? Forse no: Ferigra e Adopo cercano squadra all'estero - Toro.it

Calciomercato Torino / Lunedì sono saltati all’ultimo i passaggi in prestito di Erick Ferigra al Chievo Verona e Michel Adopo alla Ternana

Tra i giocatori che avrebbero dovuto lasciare il Torino e che invece sono rimasti ci sono anche Erick Ferigra e Michel Adopo. I due ex Primavera sono stati cercati rispettivamente dal Chievo Verona e dalla Ternana ma le loro cessioni in prestito sono saltate all’ultimo momento: è così che il difensore e il centrocampista sono ora aggregati alla squadra di Marco Giampaolo, consapevoli però del fatto che molto difficilmente vedranno il campo. Per questo motivo il dt Davide Vagnati e i loro agenti sono al lavoro per cercare una soluzione all’estero per i due calciatori.

Calciomercato Torino: per Ferigra e Adopo si cerca squadra all’estero

A differenza dell’Italia, in alcuni stati la sessione estiva di calciomercato non si è ancora chiusa e i club possono ancora operare sul mercato: tra le società ancora impegnate nella fase di compravendita dei calciatori ci sono, ad esempio, quelle svizzere. Per Adopo e Ferigra la soluzione ideale sarebbe quella di un prestito in una formazione protagonista in un campionato di medio livello (come lo è ad esempio quello svizzero) in squadre dove possano giocare con continuità. Il difensore è reduce da una buona stagione in serie B con la maglia dell’Ascoli e al momento è impegnato con la propria nazionale, l’Ecuador, il centrocampista, dopo aver debuttato in serie A proprio nel corso dell’ultimo campionato, cerca la prima esperienza da protagonista tra i professionisti.