LIVE Vagnati presenta i due nuovi acquisti del Torino - Toro.it

Il direttore dell’area tecnica presenta in conferenza stampa Linetty e Vojvoda, nuovi acquisti del suo Torino: le parole sul calciomercato

Il direttore dell’area tecnica, Davide Vagnati, accompagna in sala stampa i due nuovi acquisti del Torino, Karol Linetty e Mergim Vojvoda. Ecco le sue parole: “Come abbiamo detto più volte con il presidente, stiamo cercando di dare al nostro tecnico il prima possibile dei giocatori adeguati a quello che è il nuovo progetto e il tipo di calcio che abbiamo condiviso assieme. Siamo molto contenti di aver fatto queste tre operazioni, soprattutto alla luce dello stato attuale del calciomercato: tutte le società sono abbastanza ferme, va fatto un ringraziamento al presidente Cairo. Sono molto contento di essere tra due calciatori che abbiamo fortemente voluto. Con mister Giampaolo siamo sposini, c’è un grande legame tra tutte le parti: su ogni giocatore che verrà al Torino c’è unità a 360°. Karol è una conoscenza del calcio italiano da molti anni, è un centrocampista duttile, nazionale polacco, ha fatto un Mondiale. E’ venuto con grande entusiasmo, ci siamo sentiti la prima volta un po’ di tempo fa, aveva voglia di cambiare e sono felice abbia scelto il Torino. Lui parte già dall’università con Giampaolo, gli altri partono dalle elementari”.

“Mergim l’ho visto più volte dal vivo, giocava in un campionato di grandi spunti, in una squadra importante. E’ un ragazzo che ha sofferto molto e si è guadagnato col lavoro quello che ha ottenuto. Intravedo in lui una grande fame, la voglia di mettere tutto se stesso a disposizione del gruppo”.