LIVE Linetty: la conferenza stampa del centrocampista - Toro.it

La presentazione di Karol Linetty: la mezzala polacca interviene in conferenza stampa da nuovo acquisto del Torino. Ecco le prime parole

Si presenta accanto a Mergim Vojvoda e ha sulle gambe già due allenamenti agli ordini del suo ex allenatore, Marco Giampaolo. E’ anche il giorno di Karol Linetty nella sala stampa del “Grande Torino”: il nuovo acquisto granata, arrivato dalla Samp per 7,5 milioni più bonus, parla in conferenza. Ecco le sue prime parole: “Ho scelto il Torino perché mi hanno chiamato per primi, mi ha chiamato anche Giampaolo, mi voleva. Sono contento, già dal primo giorno mi sentivo tra amici. Voglio fare il meglio. Conoscere l’allenatore aiuta, è stato un elemento della mia scelta”.

“Ho pensato subito di essere arrivato in una grande squadra. L’ultimo campionato è stato difficile per il Torino ma anche per altre squadre. Ora vogliamo ripartire”.

Sul ruolo: “Sono contento quando il mister mi fa giocare. Posso giocare mezzala ma anche esterno, quando mi mette in campo so cosa devo fare”.

“So che Glik è stato qui tanti anni, non l’ho sentito ma ho letto con piacere la sua intervista in cui parlava del Torino e della sua storia. Come mi sto trovando? Sto conoscendo tutti, ho ancora bisogno di una settimana o due per approfondire e conoscere tutti”.

Su Praet e Andersen: “Ho parlato con Praet e Andersen, ma devono decidere loro e dipende anche dal direttore sportivo. Certo che avermi qui sarebbe un incentivo”. Sulla Nazionale: “E’ un onore per me essere convocato. Anche lì lavoriamo, saranno due partite importante. Dobbiamo stare concentrati ogni allenamento per fare bene”.

“Cosa aiuta con Giampaolo? Siamo sempre insieme, facendo velocemente fase difensiva e offensiva. La cosa importante è far correre velocemente la palla”.