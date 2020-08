LIVE Vojvoda si presenta: le prime parole del difensore - Toro.it

Mergim Vojvoda, nuovo acquisto del Torino, parla in conferenza stampa dallo stadio: ecco le prime parole del terzino arrivato dallo Standard Liegi

E’ atterrato a Milano la sera di martedì 25 agosto, tre giorni dopo Mergim Vojvoda parla allo stadio “Grande Torino” da nuovo acquisto del Toro. Il terzino classe 1995 è arrivato a titolo definitivo dallo Standard Liegi. Oggi si presenta in conferenza stampa. “Ringrazio il Toro e il direttore per avermi voluto qui. L’Atalanta certo, mi voleva, era un club interessante perché avrebbe fatto la Champions League, ma il Toro ha una grande storia ed è stato questo a farmi venire qui”.

“Ho parlato con Gillet e Ujkani. Il primo mi ha detto di non pensarci nemmeno e di accettare, Mi hanno parlato anche di Giampaolo, che è prima di tutto un professore o può aiutarmi a crescere. Ujkani è il mio capitano in Nazionale e mi ha aiutato a scegliere il Toro”.

“La mia storia è vero, è una storia difficile. Ma ciascuno ha la sua e nessuna è semplice e io sono fiero di averla vissuta perché ha aiutato a forgiare il mio carattere. Se sono l’uomo che sono oggi è perché sono riuscito a superare tutto. Mio padre era un soldato, è fuggito in Germania dove io sono nato, ma senza documenti e siamo dovuti tornare indietro”.

“Le prime impressioni sono certamente buone, non è ancora stato possibile giocare moltissimo. Si fa molta tattica, è un lato molto positivo per me. Che giocatore sono? Prediligo giocare terzino a destra, ma ho giocato anche centrale per dieci anni e nelle ultime partite con lo Standard”.