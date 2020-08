Torino, ecco le nuove maglie! La prima senza colletto, la seconda è tutta bianca - Toro.it

Il Torino presenta le maglie della stagione 2020/2021: come vi avevamo anticipato la prima non ha più il colletto e i bottoncini in stile polo

Anche il Torino ha presentato le maglie della stagione 2020/2021 realizzate sempre dalla Joma. La prima casacca non sarà più in stile polo, come nella scorsa stagione: come vi avevamo anticipato, via quindi il colletto e i bottoncini. Il colore dominante è ovviamente il granata ma sui fianchi sono presenti delle strisce verticali bianche. Bianchi sono anche i loghi degli sponsor (Suzuki è sempre quello principale, Beretta il secondario, Edilizia Acrobatica il retro-sponsor, Wuber N. 38 quello di manica), i numeri e i nomi dei giocatori.

Torino, le maglie 2020/2021

La seconda maglia, a differenza dello scorso anno, sarà totalmente bianca e sarà in stile polo. Sponsor, numeri e nomi dei calciatori sono però in granata. In tutte le maglie, all’interno, c’è riportata la frase: “Granata è una seconda pelle”. Per quanto riguarda i portieri, la prima maglia è gialla, la seconda invece è nera. Ecco le nuove maglie del Torino:

Prima maglia del Torino