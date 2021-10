Il sindaco di Torino è Stefano Lo Russo: dopo la vittoria su Paolo Damilano la dedica a Don Aldo

Stefano Lo Russo è il nuovo sindaco di Torino: il ballottaggio con l’altro candidato, Paolo Damilano, si è risolto in favore del primo. “Non nego una grande emozione”, sono state le prime parole di Lo Russo alla fine degli scrutini. “Questa vittoria la dedico a una persona che per me è stato un maestro, un padre, una guida, don Aldo Rabino”. Già durante la campagna elettorale, il sindaco eletto del capoluogo piemontese aveva più volte sottolineato quando Don Aldo abbia inciso nella sua formazione.