Nel corso di un’ispezione dei Nas al Grande Torino, sono stati sequestrati i prodotti di Gerla 1927, che allo stadio si occupa del catering per il club granata

Maxi operazione allo stadio Grande Torino: nel corso di Torino-Genoa del 22 ottobre i Nas hanno sequestrato 40 chili di prodotti. Si tratta di cibo scaduto, non etichettato o mal congelato. Nella stessa operazione è stato denunciato il legale rappresentate di Gerla 1927, responsabile del catering per conto del Torino: l’accusa è quella di detenzione per la somministrazione ai clienti di alimenti in cattivo stato di conservazione. Multa dai carabinieri anche per locali non idonei. A La Stampa così ha parlato l’avvocato di Roberto Munnia, presidente di Gerla: «Il mio assistito ha provveduto sin da subito, pur nulla riconoscendo, ad ottemperare alle richieste e ad adottare le linee guida richieste dagli ispettori. Il mio cliente ha costruito la sua reputazione con dedizione e passione nel proprio lavoro».