Oggi, quarantacinque anni dopo la morte, si è svolta la cerimonia di commemorazione di Giorgio Ferrini a Pino Torinese

Oggi , al cimitero di Pino Torinese si è svolta una cerimonia in memoria del “Capitano dei capitani” Giorgio Ferrini, che ci ha lasciati l’8 novembre del 1976. L’evento, organizzato dal “Circolo Soci Torino FC 1906”, ha visto presenziare Cristiana e Giorgio, figlia e nipote dell’ex capitano del Torino. Presenti anche Cereser e Pallavicini, ex compagni del centrocampista del Toro. Don Riccardo Robella ha impartito la benedizione alla tomba, dove sono state poste delle corone commemorative in onore di Ferrini.