Le dichiarazioni del CT azzurro Roberto Mancini in vista degli impegni che vedranno la Nazionale italiana protagonista

Torna la pausa Nazionali e con essa anche lo stop della Serie A. L’Italia sarà impegnata in due match di qualificazione ai Mondiali rispettivamente contro Svizzera ed Irlanda del Nord. Il CT azzurro Roberto Mancini ha perciò presentato la prima sfida soffermandosi in particolare sui due granata chiamati in causa: Belotti e Pobega. “Pobega si merita di essere qui, ha fatto tutta la trafila delle varie Under e ha fatto anche bene. Ha ottime qualità. È qui perché viene da un lungo periodo in cuis ta facendo bene. Non so a chi paragonarlo, è un giocatore fisico, tecnico e con un buon mancino: può fare sia il palleggiatore che il centrocampista d’attacco, è giovane e intelligente“, queste le parole del tecnico sul giovane centrocampista del Milan in prestito al Toro.

Mancini: “Belotti? Non si può essere sempre al top”

Passando invece al Gallo, Mancini ha detto: “Siamo felici di ritrovare Immobile e Belotti, sono mancati entrambi durante la Nations League. Ciro è l’attaccante più prolifico degli ultimi 5-6-7 anni. Se giocherà lui, farà benissimo. Con la Svizzera sarà una partita di calcio: al di là dell’importanza, credo che sia necessario avere tranquillità e non pressione. Ciò che abbiamo fatto ci dà consapevolezza, se giochiamo bene e come sappiamo, pur con difficoltà, possiamo disputare una grande gara. Belotti? Non si può essere sempre al top, ma quando vengono qui fanno sempre cose positive“.