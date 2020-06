Serie A, si stimano fino a 100 milioni di perdita per gli stadi vuoti

Il ritorno della Serie A non basta per riparare ai danni economici causati dal coronavirus: fino a 100 milioni di mancati ricavi per le porte chiuse

A piccoli passi, anche la Serie A sta tornando verso la normalità. Sabato infatti, riprende ufficialmente il campionato, dopo lo stop forzato a causa del Covid-19. Una situazione surreale, al limite della fantascienza, quella vissuta negli ultimi mesi, ma che sembra essere in procinto di finire. Nonstante il rientro in campo da parte dei club, ottenuto grazie alle misure di sicurezza efficaci che sono state e continuano ad essere applicate, le conseguenze del virus dal punto di vista economico sono di enorme portata. Secondo uno studio effettuato dalla Gazzetta dello Sport, la cifra che verrà a mancare nelle casse dei vari club di Serie A è di circa 100 milioni.

Serie A, le perdite maggiori derivano dagli stadi vuoti

Una delle principali cause di una perdita tale, sarebbe riconducibile alla scelta di giocare a porte chiuse. Il ritorno della Serie A non basta infatti a sopperire alle mancanze dovute all’assenza di pubblico. L’indagine tiene conto delle partite ancora da giocare e delle competizioni europee, non dimenticando il rimborso dei circa 350 mila abbonamenti sottoscritti, ancora in fase di rodaggio. Il minimo calcolato resta comunque attorno ai 60 milioni, per un massimo di 105.

La Juventus è il club con maggiori perdite

Il club più penalizzato a riguardo è la Juventus, che rischia di rimetterci tra i 15 ed i 25 milioni, tenendo conto dell’intero sistema che coinvolge l’Allianz Stadium, e non solo i biglietti delle partite. I bianconeri inoltre, devono tenere conto anche dei match di Champions League, che però affliggono maggiormente l’Atalanta, tra le sorprese di quest’anno nella competizione europea. Seconda in classifica c’è l’Inter con una quota che si aggira tra i 10 ed i 18 milioni. Subito dopo si trova l’altro club di Milano, il Milan che perderà tra gli 8 e i 12 milioni. La classifica conta poi la Roma, tra i 4 e gli 8 milioni, e il Napoli, tra i 5 ed i 6 milioni.