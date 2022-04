Rimane l’obbligo dell’uso di mascherine Ffp2 per entrare nei palazzetti dello sport mentre non saranno più necessarie allo stadio

Un altro importante passo verso il ritorno alla normalità. A partire da domenica 1° maggio non servirà più esibire il green pass per entrare negli stadi e non sarà più necessario tenere le mascherine all’interno degli stadi. Mentre c’è da segnalare che il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che prevede la proroga dell’uso delle mascherine Ffp2 fino al 15 giugno in luoghi al chiuso come: palazzetti dello sport, cinema, teatri, trasporti locali e a lunga percorrenza, locali di intrattenimento e musica, Rsa, ospedali e presidi sanitari. Invece in altri posti l’uso della mascherina è solo “raccomandata”.