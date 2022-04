La FIGC ha fissato la data d’inizio del processo sportivo per plusvalenze oltre i limiti consentiti e che vede coinvolti Juve e Napoli

Era nell’aria da tempo ed ora è arrivata la conferma. Presto si darà il via al processo sportivo che vede coinvolti diversi club di Serie A ma non solo, per aver contabilizzato plusvalenze e diritti alle prestazioni dei giocatori per valori che superano quelli consentiti. Inizierà il 12 aprile con la prima udienza, per proseguire poi il 14 e il 15 per via telematica. Oltre a Juve e Napoli, sono nove gli altri club coinvolti: Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Chievo Verona, Novara e Pescara.