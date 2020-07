Tensione alla manifestazione contro Cairo: intervengono i carabinieri - Toro.it

Aggredita una coppia che stava filmando la contestazione sotto la sede del Torino: la ragazza, incinta, è stata soccorsa da un’ambulanza

Attimi di tensione alla manifestazione contro Cairo che si è tenuta questo pomeriggio sotto la sede del Torino. L’evento è terminato con l’intervento dei carabinieri, resosi necessario dopo che quattro dei partecipanti al flash mob hanno aggredito una ragazza e il suo compagno i quali, all’angolo tra via Roma e via del’Arcivescovado, stavano filmando con lo smartphone quanto stava accadendo. Sul posto è accorsa un’ambulanza. La ragazza, in stato di gravidanza, è stata rapidamente sottoposta ad accertamenti medici: ha ricevuto un forte strattone al braccio, visibilmente segnato.