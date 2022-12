Non bastano 120 minuti: servono i rigori per decretare la vittoria di un’Argentina che meritatamente vince il Mondiale in Qatar

Una partita incredibile, che si è conclusa dopo una lotta durata oltre 120 minuti. L’Argentina di Messi è campione del mondo: 2-2 dopo i novanta minuti, 3-3 al termine dei supplementari. Si decide tutto dagli undici metri ma se l’Albiceleste non sbaglia mai dal dischetto, pesano gli errori dei transalpini. Una gara che sembrava doversi concludere in favore dell’Argentina, avanti 2-0 (Messi e Di Maria) fino al 79′. Poi la doppietta di Mbappé rimette in gioco la squadra di Deschamps, che ai supplementari va ancora sotto (ancora Messi) ma riesce a riagguantare il pari ancora con l’attaccante del Psg su rigore.