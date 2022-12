Al Campidoglio è stata allestita la camera ardente di Sinisa Mihajlovic, in tanti coloro che dal mattino si sono recati per l’ultimo omaggio

Da quando, questa mattina alle 10, è stata aperta al Campidoglio la camera ardente di Sinisa Mihajlovic, in tanti sono arrivati per l’ultimo omaggio all’ex difensore e allenatore, oltre che per mostrare la propria vicinanza alla famiglia: tifosi e appassionati di calcio, suoi colleghi come Luciano Spalletti, Vincenzo Montella e Dino Zoff, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ma anche rappresentanti delle istituzioni. Sul feretro sono state poste diverse sciarpe, tra cui anche una del Torino, squadra che Mihajlovic ha allenato dall’estate del 2016 al gennaio 2018: diciotto mesi che gli sono bastati a entrare nel cuore dei tifosi granata.