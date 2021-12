Secondo quanto riportato dall’Ansa, Massimo Ferrero sarebbe stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta per reati societari e bancarotta

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza. La notizia è riportata dall’Ansa che spiega come il massimo dirigente del club blucerchiato sarebbe finito al centro di un’inchiesta per reati societari e bancarotta. Per altre cinque persone sono stati invece disposti gli arresti domiciliari. Al momento la Sampdoria non sarebbe coinvolta nell’inchiesta e per il club blucerchiato non ci sarebbe alcune implicazione diretta nella vicenda.