L’ex responsabile del settore giovanile del Toro ha vinto un premio istituito in memoria di Daniel Guerini, giovane talento scomparso a marzo

Massimo Bava si è aggiudicato la prima edizione del “Premio Guerini”. Riconoscimento istituito per ricordare il giovane talento della Lazio morto lo scorso 24 marzo in un tragico incidente stradale. Guerini aveva anche militato nel settore giovanile del Toro proprio durante la lunga esperienza di Bava durata nove anni, con una parentesi da direttore sportivo, all’ombra della Mole. Un riconoscimento per i diversi talenti granata poi valorizzati e per i numerosi trofei vinti alla guida del vivaio granata, dove ha collezionato uno Scudetto Primavera, una Coppa Italia Primavera, due scudetti Beretti, due Supercoppe Primavera e la vittoria del Torneo Arco di Trento con l’Under 17. Bava verrà premiato il prossimo 20 dicembre a Roma.