L’Atalanta ha comunicato che da oggi, lunedì 3 gennaio, aprirà la vendita libera dei tagliandi per il match contro il Torino

Manca sempre meno alla prima giornata del girone di ritorno, che aprirà ufficialmente il 2022. Il Torino sarà impegnato contro l’Atalanta di Gasperini che, dopo una stop alle vendite dei tagliandi a causa di una riduzione della capienza massima consentita negli stadi, le ha riaperte. La Dea ha comunicato le modalità con cui sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti. I biglietti saranno disponibili fino alle ore 19.00 di mercoledì 5 gennaio, al costo di 20 euro, online sul sito ufficiale e presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket. Per quanto riguarda la vendita, i residenti nella provincia di Torino potranno acquistare i biglietti solo per il settore Ospiti, possibilità vietata a chi vive nella provincia di Bergamo, ad eccezione di chi possiede la Fidelity card FC Torino.