Il noto procuratore sportivo Mino Raiola è stato ricoverato ed operato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano

Momento complicato per il noto procuratore sportivo Mino Raiola. Questa mattina è stato ricoverato d’urgenza al San Raffele di Milano, per essere poi sottoposto ad un’operazione chirurgica nell’immediato per alcuni gravi problemi di salute riscontrati. Ora dovrà restare sotto osservazione per ulteriori accertamenti sulle sue condizioni. Tra i giocatori da lui seguiti, Haaland, Ibrahimovic, Donnarumma, Pogba.