Dopo appena 48 ore il progetto Superlega è tramontato. Cairo: “La Superlega è un attentato all’interesse collettivo”

E’ durato appena due giorni il progetto Superlega targato Florentino Perez e Andrea Agnelli. Dopo le pressioni dei tifosi e, soprattutto, del governo inglese, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool e Tottenham hanno fatto un passo indietro. Inter, Milan, Atletico Madrid e Barcellona sembrerebbero pronte a fare lo stesso, intanto nella notte è stato emanato un comunicato dai promotori dell’iniziativa in cui si sono detti pronti a riconsiderare i prossimi passi. In Italia tra i principali oppositori alla Superlega c’è sempre stato Urbano Cairo (che già in passato si era scontrato duramente con Andrea Agnelli su questo tema) che, al Corriere della Sera (uno dei quotidiani di sua proprietà), ha parlato del fallimento del progetto.

Cairo sulla Superlega: “Sono indignato”

“Non avete idea di quante testimonianze di solidarietà, di sostegno, stia ricevendo: appassionati che sono addirittura spaventati da questa competizione che si vuole far nascere” ha svelato Cairo. “Il mio stato d’animo? Sono indignato. Partiamo dal calcio italiano, questa Superlega è un attentato alla sua salute, all’interesse collettivo. Tre società, Juve, Inter e Milan, hanno pensato esclusivamente alla loro salute economica, ai loro interessi. Non si preoccupano minimamente degli altri club, delle loro esigenze, dei loro problemi. E non mi pare proprio che in quel gruppo di 12 club, destinati a diventare magari 15, che promuovono la Superlega si rispettino certe regole virtuose, di sana gestione finanziaria, anzi tutt’altro”.

Cairo: “La Superlega stravolge l’idea di sport”

Cairo ha commentato poi anche il dissenso manifestato in maniera unanime da tifosi, istituzioni sportive e politiche di tutta Europa. “Me lo aspettavo. Già due anni fa, nella fase embrionale di questo progetto, i tifosi avevano manifestato la loro opposizione. Questa è una competizione che stravolge l’idea di calcio, di sport, non riconosce la passione. Il calcio regala emozioni, va vissuto seguendo questo spirito. Il calcio è partecipazione. Mi stupisco che i presidenti, le proprietà di queste 12 società che vogliono dare vita alla Superlega non abbiano interpretato il fastidio che genera una operazione simile, nata e immaginata sulla spinta di motivazioni biecamente finanziarie. Le squadre inglesi hanno abbandonato il progetto? Mi sembra abbiano fatto la cosa giusta, non ho mai creduto che un progetto simile potesse andare avanti”.