Graziani, caduta in casa: è ricoverato in ospedale - Toro.it

L’ex granata Ciccio Graziani ricoverato in ospedale: i primi giorni li ha trascorsi in rianimazione per accertamenti medici

Come riportato da La Nazione, l’ex attaccante del Torino Ciccio Graziani è ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Arezzo per le conseguenze di una caduta in casa avvenuta la scorsa settimana. Graziani in un primo momento ha passato qualche giorno in rianimazione per alcuni accertamenti mentre prima di essere trasferito in altro reparto visto il miglioramento delle sue condizioni. Secondo quanto trapela avrebbe riportato la frattura di alcune costole.