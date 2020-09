Cirio: "Piano per la riapertura dello Stadium. Il Torino? Ci siamo incontrati" - Toro.it

Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha parlato della possibile riapertura degli stadi torinesi: “La Juventus si è mossa per prima”

Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha parlato della possibilità di riaprire al pubblico gli stadi torinesi. Ecco le sue parole: “Ho appena trasmesso a Roma il dossier della Juventus col il parere positivo della Regione per la riapertura dell’Allianz Stadium ai tifosi. Una volta che il Cts lo avrà validato, il piano potrà diventare operativo”. I bianconeri, ha spiegato il governatore, si sono mossi con largo anticipo rispetto ad altri club di Serie A, compreso il Torino. Che però non è immobile sul tema: “Col il club granata è in corso una riflessione sul tema fra la società ed i nostri uffici”.