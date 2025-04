Barcellona e Real Madrid si sfidano nella finale della Copa del Rey. Gara trasmessa in diretta sul canale YouTube di Cronache di spogliatoio

La partita più attesa, le squadre più forti. Oggi, 26 aprile, allo stadio La Cartuja di Siviglia andrà in scena la finale di Copa del Rey. Quest’anno a contendersi la coppa saranno il Barcellona di Hansi Flick e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Diverse polemiche hanno scosso la vigilia del match. I Blancos, a seguito di alcune dichiarazioni contro il Real di Ricardo De Burgos Bengoetxea, arbitro designato per la finale, hanno chiesto il cambio della terna arbitrale. Dopo il botta e risposta tra Florentino Perez e Javier Tebas, presidente della Liga, il Real ha minacciato di non presentarsi all’ultimo atto del torneo. Alla fine i Blancos ci saranno e l’atteso Clasico andrà in scena.

La finale su Cronache di spogliatoio

La finale tra Barcellona e Real Madrid sarà visibile in diretta sul canale YouTube di Cronache di spogliatoio. Per il secondo anno consecutivo, Cronache trasmetterà l’ultimo atto della storica coppa spagnola. Il fischio d’inizio della partita è fissato per le 22.00 italiane.