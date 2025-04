Sui canali ufficiali del Torino è stata comunicata una variazione nella designazione arbitrale per la sfida contro l’Udinese

L’AIA ha comunicato una variazione per la designazione arbitrale per l’incontro tra Torino e Udinese che vale la 33a giornata di campionato. In sala VAR l’assistente AVAR ad ausilio di Gariglio sarà Sozza e non Mazzolini. Ad arbitrare la sfida tra Cagliari e Fiorentina ci sarà Marinelli, con Perrotti, Lo Cicero e Monaldi come quarto uomo. Mentre in sala VAR ci sarà Meraviglia con Massa come AVAR.