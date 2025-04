Il Pontefice aveva 88 anni: il Cardinale Farrell ha annunciato pochi minuti fa la sua morte

Aveva 88 anni, Papa Francesco: si è spento questa mattina, come annunciato dal Cardinale Farrell.«Alle 7.35 il Vescovo di Roma è tornato alla casa del Padre». Il Pontefice era stato a lungo ricoverato al Gemelli per una polmonite ma poi qualche settimana fa era tornato a Casa Santa Marta. Ieri l’ultima apparizione pubblica: aveva partecipato infatti alle celebrazioni pasquali affacciandosi dalla loggia di San Pietro e fatto il giro in papamobile salutando i fedeli.