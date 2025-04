Per la prima volta, Torino-Udinese del prossimo lunedì metterà in palio una coppa: quella dedicata a Bruno Pizzul

Una Pasquetta diversa dalle altre per il Torino, che per il Lunedì dell’Angelo è chiamato a scendere in campo per giocare contro l’Udinese. Come accaduto negli ultimi anni, infatti, la Serie A non si ferma, e si giocheranno tutte e 10 le partite tra il sabato e il lunedì. Torino-Udinese è una sfida solo apparentemente “inutile” e priva di finalità, anche perché a partire da quest’anno metterà in palio un trofeo. Si parla della Coppa Pizzul, un riconoscimento non ufficiale introdotto da alcuni giornalisti e commentatori.

Toro-Udinese, in palio la Coppa Pizzul

Ma perché proprio Torino-Udinese? Come dichiarato dal presidente del comitato, Marco Ardemagni, al Quotidiano piemontese: “Durante una trasmissione, sarà stato il 2010, gli chiedemmo per chi avrebbe fatto il tifo in una eventuale finale tra i bianconeri e i granata e Bruno si trovò in difficoltà a scegliere. Sono due squadre gloriose: l’Udinese vinse il primo campionato di calcio ‘ginnico’ nel 1896, mentre due delle compagini che poi costituirono il Torino erano già presenti nel primo campionato federale del 1898”. Due squadre tutt’altro che banali per il leggendario telecronista, che adesso porta il nome del trofeo che, ogni anno, verrà messo in palio quando granata e friulani si incontreranno in campionato. In caso di pareggio il trofeo verrà vinto dalla squadra che avrà segnato per prima, mentre qualora la partita dovesse finire 0-0 a trionfare sarebbe quella con meno ammoniti.