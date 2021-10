DAZN a causa dei problemi tecnici risocntrati durante il turno infrasettimanale, offre agli abbonati un mese gratuito

Ancora problemi per DAZN, la piattaforma che ha preso il monopolio dei diritti TV per il nuovo triennio. Il servizio di streaming ha di nuovo riscontrato qualche difficioltà nella trasmissione di due match in particolare durante il turno infrasettimanale: si tratta di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. In entrambi i casi, infatti alcuni disguidi hanno impedito di seguire la partita in modo ottimale. DAZN ha quindi scelto di fare un regalo agli utenti per il disservizio riscontrato. Ha inviato una mail agli abbonati, concedendo un mese di abbonamento gratuito.

DAZN, il messaggio agli utenti

Ecco il messaggio di DAZN: “Ciao, sappiamo che giovedì 23 Settembre tra le 18.30 e le 19.00 hai riscontrato difficoltà ad accedere alla nostra App. Ci scusiamo per l’accaduto e, come annunciato già nel tardo pomeriggio di giovedì, oltre ad esserci attivati prontamente per risolvere la problematica, abbiamo deciso di indennizzare tutti i clienti che hanno subito il disservizio. Per questo motivo ti offriamo un mese di visione di DAZN senza alcun ulteriore costo e senza bisogno di alcuna azione da parte tua. Puoi già verificare nella tua area dedicata Il mio account che la data del tuo prossimo pagamento è stata posticipata automaticamente di un mese. Al termine della mensilità offerta il tuo abbonamento si rinnoverà automaticamente alle condizioni in vigore salvo disdetta. Ci scusiamo nuovamente per l’accaduto. Per qualsiasi ulteriore informazione o necessità di supporto puoi rivolgerti al servizio clienti“.