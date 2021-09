Lotito allontanato dal Consiglio Federale dal presidente Gravina: “Situazione kafkiana. Ora ci penseranno gli avvocati”

IL presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato allontanato dal Presidente Gravina dalla sede della FIGC nella quale si riuniva dalle 12 il Consiglio Federale. Indispettito il patron della Lazio che ai giornalisti presenti ha dichiarato “Gravina cosa mi ha detto? Siamo a un livello kafkiano. Mi ha detto che non potevo partecipare perché sono ancora squalificato”. La causa del fatto va dunque da ricondursi all’inibizione di un anno per il caso tamponi. In tal senso però pare opportuno ricordare che nella giornata di ieri il Collegio di Garanzia nel pubblicare le motivazioni della sentenza, ha fatto sapere di aver inviato gli atti alla Corte Federae d’Appello al fine di fare ritrno sulla vicende per rivalutarla, in particolare per quanto riguarda le posizioni del Presidente biancoceleste e dello staff medico Laziale. Ad ogni modo a Lotito non è stato dato il permesso di partecipare al consiglio e ciò ne ha scatenato il malumore. Sempre ai giornalisti presenti. “Che farò? Ora ci pensano gli avvocati“. Dichiarazione che lascia intendere la volontà di impugnare la decisione per vie processuali.