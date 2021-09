Le dichiarazioni del presidente FIGC Gabriele Gravina sulla possibilità di giocare il Mondiale ogni due anni e la Superlega

Il calcio moderno continua ad evolvere. Tante le nuove proposte che verranno messe al vaglio dalle varie federazioni. Tra le ultime, è emersa quella della possibillità di giocare il Mondiale ogni due anni, supportata dalla Fifa e da 166 Paesi. Chi si è detto contrario oltre all’Uefa è Gabriele Gravina, presidente FIGC ai microfoni di Gol Deejay in ondia su Radio Deejay: “Il 22 c’è un comitato esecutivo UEFA, appoggeremo il no ai mondiali ogni due anni, difenderemo le posizioni dei club. Ci va più cautela a livello internazionale. Le nuove competizioni devono tenere conto degli equilibri che comportano i campionati nazionali. Mi dispiace vedere rapporti conflittuali tra le confederazioni con la FIFA che deve tenere insieme gli interessi“.

Gravina: “La Superlega è ammissibile ma bisogna fare una scelta”

Oltre alla questione del Mondiale, Gravina ha parlato anche della Superlega nell’occhio del ciclone ma ancora da non eslcudere del tutto: “Bisogna fare una scelta, o l’uno o l’altro, non si possono giocare in contemporanea due campionati europei o addirittura una nuova competizione. Resta comunque ammissibile, non ci sono dubbi, ma bisogna prima capire se è compatibile con gli altri campionati.In questo caso un compromesso sarebbe pericoloso. Il rischio è di commettere gravi errori non sostenibili nel momento di crisi più profonda della storia del calcio, inseguendo ambizioni di questo tipo“.

Sul calcio e la situazione attuale: “Vogliamo strumenti per rendere attivabili i principi fondamentali, un nuovo piano industriale per il calcio, non assistenzialismo. Gli agenti? Il loro è un ruolo importante nel rispetto delle regole. Le intermediazioni, le scadenze di contratto per dare vantaggi agli intermediari sono invece tutte aree critiche. I dati UEFA e quelli della FIGC sono allarmanti, serve approfondire il tema perché sono risorse che escono dal sistema calcio e non è poco“.