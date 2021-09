A Roma è stata saccheggiata la tomba di Daniel Guerini, diciannovenne ex Toro venuto a mancare a causa di un incidente

L’assenza di umanità che traspare da certi gesti può lasciare esterrefatti. L’ultimo episodio, messo in atto da soggetti sconosciuti, ha visto essere presa di mira la tomba dell’ex Toro Daniel Guerini, diciannovenne romano venuto a mancare qualche mese fa a causa di un brutto incidente stradale. Nella giornata di ieri, sono stati infatti rubati diversi oggetti personali dalla tomba del giovane (una sciarpa, uno scudetto ed un aquilotto, tutti legati alla carriera calcistica del ragazzo). La madre ha quindi lanciato un appello sui social per poterli recuperare, data l’importanza a livello affettivo che hanno assunto. Tra i più indignati anche Ciro Immobile che ha commentato: “Guero perdonali non sanno quello che fanno. Sconcertante, senza un bricioli di umanità. Che vergogna“, tramite i proprri profili social.