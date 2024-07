La sorella del difensore granata, tennista olandese, ha battuto ed eliminato l’Italia dal torneo di tennis misto

Se Perr Schuurs sta vivendo forse il momento più difficile della sua carriera fin qui a causa dell’infortunio, dall’altro lato la sorella si sta mettendo in mostra nelle Olimpiadi di Parigi. Demi Schuurs, tennista olandese, è tra le atlete partecipanti ai giochi olimpici che si stanno svolgendo in Francia. Nella giornata di oggi la 30enne che gioca in coppia con Wesley Koolhof ha battuto ed eliminato dopo tre set il duo italiano formato da Vavassori e dalla Errani, ottenendo il pass per la semifinale del torneo doppio misto.