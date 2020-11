Dossena: “Giampaolo deve avere altro tempo, altrimenti perché sceglierlo?”

Il commento di Beppe Dossena, ex giocatore del Torino e candidato alla presidenza dell’AIC, sul Torino e sulla panchina di Giampaolo

Neocandidato alla presidenza dell’AIC ma soprattutto ex giocatore del Torino, Beppe Dossena ha rilasciato alcune dicharazioni a Radio Anch’io. Tra gli argomenti affrontati, anche la crisi del Torino ed il crollo contro la Lazio: “Le caratteristiche di Giampaolo sono note a tutti. Ha sempre fatto fatica nell’inizio di stagione. Ieri si è trattato di un episodio particolare. Ha comunque ritrovato Belotti, che è un’ottima notizia, ma i punti sono troppo pochi. Deve però avere altro tempo, altrimenti non avrebbe avuto senso puntare su di lui“, questo il commento dell’ex calciatore, che conosce bene il Torino, con il quale ha accumulato ben 241 presenze totali.

L’ex granata: “Non mi sembrava corretto ci fosse un unico candidato”

Oltre al commento sui granata, si è poi concentrato sulla sua candidatura: “Questa scelta deriva dal fatto che non mi sembrava corretto ci fosse un unico candidato. L’Assocalciatori a mio avviso ha perso un po’ di forza negli ultimi anni. I giocatori devono tornare al centro della scena quando invece si chiedono loro soltanto sacrifici. Temo che ci arrivi addosso una cosa che ci sconvolgerà. Sul fronte economico, servono idee per non andare incontro a momenti difficili. Siamo ancora in grado di recuperare elementi che ci serviranno per la solidarietà in futuro. Credo si sia speso un po’ troppo negli ultimi anni“.

Dossena: “L’AIC ha demandato erroneamente ai calciatori la gestione dei propri stipendi”

Sulla questione stipendi: “L’AIC ha demandato erroneamente ai calciatori la gestione dei propri stipendi. Non dovevano essere loro a trattare con le società. Quando sento il presidente federale che dice che i giocatori devono aiutare le società penso che richieste come questa debbano arrivare dalla Lega Serie A, non dalla FIGC. I calciatori la loro parte l’hanno sempre fatta. Le parole di Marotta sulla Nazionale? Non si può negare ai giocatori la gioia di vestire la maglia della propria Nazionale.”.