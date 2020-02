Fallimento Auxilium Torino: arrestato Goveani, ex presidente granata

Quattro arresti nell’ambito dell’inchiesta per il fallimento dell’Auxilium Torino: tra questi c’è anche l’ex patron granata Roberto Goveani

E’ stato arrestato Roberto Goveani: l’ex presidente del Toro sarebbe coinvolto nel fallimento avvenuto lo scorso anno dell’Auxilium Torino, la squadra di basket del capoluogo piemontese. Questa mattina ha Guardia di Finanza ha emesso otto ordinanze di custodia cautelare per il crac della società di pallacanestro, oltre che vari avvisi di garanzie. Oltre all’ex presidente granata, nell’ambito dell’inchiesta per il fallimento dell’Auxilium Torino sono indagati anche il figlio, Umberto Goveani, l’imprenditore Mario Burlò, gli ex componenti del CdA del club di basket Antonio Forni, Massimo Feira e Maurizio Actis.

Goveani: presidente del Torino per poco più di un anno

Goveani è stato presidente del Torino per un solo anno, dal febbraio del 1993 al 1994: fu costretto a lasciare la presidenza a causa dei gravi problemi finanziari del club che rischiò il fallimento. Nell’aprile del ’94 vendette la società a Gianmaraco Calleri. Nei pochi mesi della sua presidenza la squadra di Emiliano Mondonico, prima del definitivo smantellamento, vinse la Coppa Italia, l’ultimo trofeo che ha arricchito la bacheca granata.