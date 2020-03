Primavera: rinviate Bologna-Torino e altre due partite

La Lega Serie A ha deciso di rinviare Bologna-Torino, valida per la 7^ giornata di ritorno del campionato Primavera 1 a causa dell’allarme Coronavirus

L’emergenza Coronavirus continua ad intaccare anche il campionato Primavera. Anche per la settima giornata del girone di ritorno, la Lega Serie A ha scelto di prendere provvedimenti in riferimento ad alcuni match, tra i quali anche Bologna-Torino che è stata rinviata a data da destinarsi. Rinviate anche altre due partite della prossima giornata: Atalanta-Cagliari e Chievo Verona-Lazio. I granata avevano già saltato la sfida contro la Sampdoria, in programma per il 29 febbraio: la Lega aveva infatti deciso di fermare tutto il campionato Primavera 1, rinviando tutte le partite in programma. Per il match contro i blucerchiati c’è però già una data per il recupero: l’11 aprile. Nella prossima giornata, salvo nuove disposizioni, saranno invece solamente tre le partite a essere rinviate.