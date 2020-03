Cairo-Blackstone: entro fine marzo la pronuncia dell'arbitrato - Toro.it

A fine marzo l’esito del caso Blackstone: Urbano Cairo e RCS attendono il verdetto dell’arbitrato sul contenzioso col fondo americano

Toro in crisi, i problemi con RCS e l’arbitrato per il caso Balckstone: un periodo per nulla semplice per Urbano Cairo che, tuttavia, entro fine mese potrebbe arrivare a mettere la parola fine almeno su una delle questioni in corso. Si tratta ovviamente del Caso Blackstone, il contenzioso legale relativo alla storica sede del Corriere della Sera di via Solferino a Milano. Dopo lo spostamento della contesa da New York a Milano nell’aprile del 2019 e i continui botta e risposta tra le parti, dunque, sembra che si sia finalmente arrivati alla conclusione della vicenda che, tuttavia, potrebbe non essere rosea. Il verdetto sul contenzioso, infatti, è atteso proprio nelle prossime settimane (condizionale d’obbligo) ma, come già scritto in precedenza, potrebbe essere fortemente negativo per il patron granata.

Caso Blackston, dove eravamo rimasti?

In attesa di scoprire quali saranno gli sviluppi, questa volta definitivi, della vicenda facciamo il punto della situazione. Le due cause milionarie intentate dal fondo americano nei confronti di Urbano Cairo e del gruppo editoriale d lui presieduto, RCS, pesano in maniera considerevole sull’imprenditore alessandrino. E non solo in termini economici. Dal punto di vista economico, infatti, Urbano Cairo ha strappato l’approvazione della manleva che consentirà ad RCS di farsi carico, come già spiegato in precedenza, dei 300 milioni di euro di danni che il patron del Torino dovrà pagare in caso di arbitrato negativo.

Ma se da questo punto di vista sembra essersi trovata la soluzione, è proprio con la stessa RCS che si complica la situazione. La causa intentata contro Cairo, infatti, mette in seria crisi i rapporti dello stesso con Intesa Sanpaolo che si sarebbe già mossa per cercare un compratore differente complicando ulteriormente la situazione dell’imprenditore. Un esito, quello del caso Balckstone, che potrebbe ribaltare del tutto la vita lavorativa del presidente del Torino.