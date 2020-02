Cairo lascia RCS? Il caso Blackstone può portare a una rivoluzione

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, la vicenda giudiziaria con Blackstone potrebbe costringere Cairo a cercare un nuovo acquirente per RCS

Non è un buon periodo per Urbano Cairo: contestato dai tifosi del Torino, in attesa della sentenza per il caso Blackstone e, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, in procinto di lasciare RCS. O almeno di cercare un compratore. L’ultima acquisizione di Intesa San Paolo, quella del gruppo Ubi, rende la banca creditore unico proprio del gruppo RCS. E come riferito proprio dal quotidiano, i rapporti tra l’ad di Intesa Carlo Messina, e lo stesso Urbano Cairo non sarebbero idilliaci. Non un bene per il presidente del Torino, considerato che l’istituto bancario ha nelle sue mani centinaia di milioni di debito di Rcs.

Cairo-Intesa San Paolo: rapporti non idilliaci

Le due maxi-cause da 300 milioni di euro ciascuna – una nei confronti del gruppo editoriale l’altra in quelli dello stesso Urbano Cairo – intentate dal fondo americano per il caso della vendita del palazzo di Via Solferino a Milano, avrebbero fatto incrinare ulteriormente i rapporti tra l’imprenditore e Intesa Sanpaolo. Rapporti incrinati a tal punto che si sarebbe già avviata la ricerca di un nuovo compratore per il gruppo editoriale. Se la sentenza non dovesse essere favorevole, spiega sempre Il Fatto Quotidiano, Cairo potrebbe dover lasciare RCS.