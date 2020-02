La serie A si fermerà ancora? Il premier Conte: "Vedremo, la priorità è la salute" - Toro.it

Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto alla trasmissione Non è L’Arena parlando anche del blocco della serie A

Sono state quattro le partite di serie A, in programma nella giornata di domenica, rinviate a data da destinarsi: Torino-Parma, Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. Altre potrebbero non giocarsi la prossima settimana: lo ha spiegato il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla trasmissione Non è l’Arena su La 7. Al presentatore, Massimo Giletti, che gli ha chiesto se altri eventi sportivi sarebbero stati rinviati, il premier ha risposto: “Al momento non possiamo dirlo, vedremo come si metterà la situazione. Se avremmo già un forte effetto contenimento questo ci potrà rassicurare ma non credo che potremmo allentare la presa nel volgere di qualche giorno. Sicuramente in questo momento la salute delle persone è più importante dello sport”.