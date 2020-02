Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dal Policlinico Sant'Orsola

L’ospedale Sant’Orsola ha comunicato che Mihajlovic è stato dimesso, dopo essere stato sottoposto a terapie dagli esiti positivi

Sinisa Mihajlovic è stato ufficialmente dimesso. A comunicarlo il Policlinico Sant’Orsola di Bologna, che ha confermato la buona riuscita delle terapie a cui l’ex tecnico granata è stato sottoposto. “Il Sig. Mihajlovic è stato dimesso questa mattina dall’Istituto di Ematologia “Seràgnoli” dopo essere stato sottoposto con risultati positivi alla programmata terapia antivirale. Secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto buone.“, questa la comunicazione ufficiale, diramata dall’ospedale. Sinisa Mihajlovic, che ha risposto in modo positivo al trattamento è quindi pronto a tornare dal Bologna. Sembrerebbe infatti voler raggiungere la propria squadra a Roma, per il match contro i giallorossi in programma per questa sera alle 20.45. Il suo temperamento e la sua grinta gli danno la forza.