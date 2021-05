La FIGC ha aperto un’indagine sulla categoria arbitrale italiana a causa di alcuni rimborsi spese alterati

Ennesima bufera per il calcio italiano. Questa volta, nell’occhio del ciclone ci sono gli arbitri. Secondo quanto riportato dall’ANSA, infatti, la FIGC ha aperto un’inchiesta a causa della segnalazione di alcune alterazioni riguardanti i rimborsi spese della categoria arbitrale. La Federazione ha agito nell’immediato in accordo con l’AIA, per verificare quanto comunicato in riferimento ai conti ed ai rimborsi non solo per quanto riguarda la Serie A aprendo un’indagine circa un mese fa. Sono attesi i responsi ed eventuali provvedimenti da parte dei pm federali.