L’eurodeputato Mick Wallace si è presentato nuovamente al Parlamento europeo con la maglia del Toro per celebrare la salvezza granata

Il Torino grazie alla sua storia resta tra i club più conosciuti in Italia ma non solo. Vanta infatti numerosi tifosi da diverse parte del mondo. Tra queste c’è l’Irlanda, che presenta un tifoso davvero speciale: si tratta dell’eurodeputato Mick Walalce, che più volte ha esternato la propria fede granata presentandosi al Parlamento Europeo con la maglia del Toro. Ebbene anche la salvezza è stato motivo di orgoglio per lui, che ha replicato la scelta di mostrare sostegno al proprio club in occasione della seduta plenaria che si sta svolgendo a Bruxelles dal 17 al 21 maggio.

L’europarlamentare Wallace nel discorso d’apertura: “La Serie A è importante per molte persone”

“Indosso la maglietta del Torino, la Serie A è importante per molte persone“, queste le parole utilizzate da Wallace in apertura. Il suo, tra l’altro, è stato un intervento fort cum el Barbera, poiché verteva sull’impatto del maltempo – e delle gelate tardive – sulle coltivazioni del settore vinicolo piemontese. Il tutto, con la maglia granata addosso. Un gesto forte, quello di Wallace nei confronti del club granata, all’insegna della solidarietà.