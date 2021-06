Le dichiarazioni di Federico Giampaolo, fratello dell’ex tecnico granata, sulla parentesi di Marco Giampaolo al Torino

In Serie A proseguono i giri di valzer sulle panchine e tra gli allenatori coinvolti c’è anche Marco Giampaolo. Reduce da una parentesi negativa in granata, l’ex tecnico del Toro è sempre più vicino al ritorno in blucerchiato. Il fratello Federico, ha quindi commentato quanto accaduto sotto la Mole: “Credo che ogni club abbia la sua storia. A Torino fu un’idea troppo azzardata. Senza nulla togliere al Torino, il Dna dei granata è quello di una squadra basata su una grande forza fisica e non di grandissima qualità“. Queste le dichiarazioni di Federico Giampaolo, anche lui allenatore ed ex giocatore, rilasciate a Radio Sportiva.

Il fratello di Giampaolo: “Con Marco ci vuole più pazienza”

“Con Marco ci vuole più pazienza rispetto agli altri allenatori, anche se poi il tecnico deve essere bravo a capire la situazione“, continua Federico, che si lascia poi scappare un commmento anche sul fronte calciomercato: “Forse a Torino non sono stati presi i giocatori adatti al suo calcio. Si è dovuto adattare. Lo definiscono integralista ma ha cambiato anche modulo, dal 4-3-1-2 al 3-5-2. Dipende dalle caratteristiche dei giocatori e dalla capacità di apprendimento“. Le colpe di quanto accaduto andrebbero spartite tra più attori. Presto però Marco Giampaolo avrà l’occasione di riscattarsi con la Samp.