L’ex Juventus, Giampiero Boniperti, è morto nella notte a Torino per un’insufficienza cardiaca: avrebbe compiuto 93 anni il 4 luglio

Giampiero Boniperti è morto nella notte, a 92 anni, per un’insufficienza cardiaca, lo ha riferito la famiglia all’ANSA. Boniperti è stato calciatore e dirigente della Juventus. Con i bianconeri ha trascorso una vita intera. Ha vinto cinque scudetti e due Coppe Italia tra il 1950 e il 1961, da giocatore. Fu presidente per vent’anni, dal 1971. Poi divenne presidente onorario nel 2006, dopo lo scandalo Calciopoli. I funerali si svolgeranno in forma privata, per volere della famiglia.